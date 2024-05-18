غانتس يهدد نتنياهو بالاستقاله ويمهله 20 يوما لوضع خطة استراتيجية للحرب على غزة

وطن: طالب عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط تمثل استراتيجية واضحة للحرب على غزة وأكد على ضرورة تنفيذها،وامهل نتنياهو حتى 8 يوليو لتحديد هذه الاستراتيجية والموافقة عليها او الاستقاله.

وهدد غانتس بانه سينسحب من حكومة الاحتلال إذا لم يحدد نتنياهو الخطوات الواضحة للحرب وما بعدها بعد انتهاء المدة الممنوحة له.

وتابع غانتس "الخطة المقدمة لنتنياهو يجب عليه إعادة المحتجزين الإسرائيليين وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع بعد الحرب، وعودة سكان الشمال الإسرائيليين إلى مستوطناتهم بحلول سبتمبر المقبل.

بالإضافة لتشكيل فريق للتحقيق في فشل 7 أكتوبر فورا بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي حددتها لعودة سكان الشمال إلى مناطقهم بحلول سبتمبر كافية، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي، وتجنيد طلاب المعاهد الدينية لدى الاحتلال، لضمان قوة الجيش.

وشدد على أن دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم تعيش حربا وجودية وهذه المعركة الكبيرة كشفت ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي بعد الإخفاق الكبير الذي حصل في 7 أكتوبر، كما أن من يتحكمون في الأمور أرسلوا الجنود للميدان ويتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم، علينا.

وأضاف: " نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية.. وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة".

ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".