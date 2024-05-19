التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين في هولندا ينظم مظاهرة لإحياء ذكرى النكبة

وطن: نظم التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين بالتعاون مع مؤسسات هولندية مظاهرة في مدينة Leerdam لاحياء ذكرى النكبة، حيث جابت شوارع المدينة بالأعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي .

وشارك في المظاهرة أبناء من الجالية الفلسطينية، إضافة إلى الجاليتين العربية والإسلامية والمتضامنين الهولنديين والأجانب.

وخلال المظاهرة، تم إلقاء عدة كلمات تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ومقاطعة الاحتلال، وتم التأكيد على شكر المتضامنين الهولنديين على مشاركتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون، الحكومة الهولندية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية اليومية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.