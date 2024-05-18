حزب الله يستهدف مواقع عديدة للاحتلال الإسرائيلي ويقصف تجمعات جنوده

وطن: نفذ حزب الله، اليوم السبت، سلسلة عمليات طالت أهدافاً متنوعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة وشماليّها، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وأكد الحزب استهدافه مقر ‏قيادة كتيبة "ليمان" التابعة لـ "جيش" الاحتلال، بقذائف المدفعية، مشيرةً إلى أنها أصابت المقر بشكل مباشر.

وبالقذائف المدفعية أيضاً، استهدفت المقاومة موقع البغدادي الذي أصابته بصورة مباشرة، وقبل هذا الاستهداف بساعات، كانت المقاومة قد استهدفت، بمحلّقة انقضاضية، تموضعاً للجنود الإسرائيليين في الموقع نفسه بالإضافة إلى استهداف موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية.‏



واستهداف تموضعاً آخر لجنود الاحتلال داخل غرفة في ثكنة "راميم"، وذلك بمحلقة هجومية انقضاضية أصابت التجمّع بشكل مباشر.

وتبنى حزب الله استهداف انتشار ‏لجنود الاحتلال غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية، وبالأسلحة من النوع نفسه استهدفت المقاومة موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية، لافتةً إلى إصابة الموقع الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأعلن استهدافه للتجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة "برانيت"، والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا، وذلك بالأسلحة المناسبة التي أصابت الأهداف بصورة مناسبة وأدت إلى تدميرها في الموقعين الإسرائيليين.

واستهدفت أيضاً التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها، كما استهدفت بالأسلحة المناسبة، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائلي ودمّرتها.‏

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد توثق عملية استهدافها مواقع وتجهيزات تجسّسيّة تابعة لـ "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن الحزب استهدافه تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.

المصدر: الميادين.