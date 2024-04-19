القدس الحزين السعيد

كتبت سجى الجعبري، بإشراف أ.جريس بصير:

في القدس يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً لا أعلم لمتى سيظل الوضع هكذا ولكن بالتأكيد طالما يوجد احتلال واستيطان سيزداد الوضع سوءاً اكثر، في القدس رغم الأوضاع والأحداث الحزينة والسيئة لكنها الاحب والاغلى على كل قلب مقدسي شريف ،في القدس رغم الاقتحامات والاعتداء المستمر على المقدسيين لكننا صامدين وباقون من اجل الاقصى الشريف مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، في القدس تحديداً البلدة القديمة وما تعانيه من ضرائب وتضايقات ووضع اقتصادي بالأرض ولكن يقولون "مش متزحزح من مكاني" ، في القدس باب العامود الملقب للمقدسيين "باب قلبي" الأهم والأحب على كل قلب مقدسي يجلسون ويحتفلون برمضان والعيد وبالأيام السعيدة اذا كان يوجد ويتظاهرون ويُعبرون عن صمودهم بالجلوس عليه طوال الايام ،في القدس رغم غلاء الأسعار والمعيشة بشكل ملحوظ ولكن المقدسي يوجد لديه المزاج والروقان والدم البارد يقول" زينا زي غيرنا بدنا نعيش" (بضحكة ساخرة) ، ويظل الأمل موجوداً طالما نحن متمسكين وصامدين في ارضنا التي هي من حقنا، وحبنا للقدس عميق وعاطفي ونسعى للحفاظ على هذه المدينة المقدسة حتى النفس الاخير ورافضين فكرة السلام والتطبيع.