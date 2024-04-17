الوباء الكبدي (أ) يصيب 13902 نازحا ويؤدي لوفاة اثنين منهم في قطاع غزة

وطن: واحدة من نتائج الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، انتشار الأوبئة والأمراض، (الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة تصيب 13902 نازحا فلسطينيا بوباء الكبد الوبائي (أ) وتؤدي لوفاة اثنين منهم)، عنوان ورقة حقائق أصدرتها الهيئة المستقلة، والتي بينت فيها أن أسباب انتشار مثل هذا المرض يعود للاكتظاظ الشديد في أماكن النزوح وتدني مستوى النظافة فيها. وهذا المرض هو إصابة شديدة العدوى في الكبد، ويسببها فيروس التهاب، نتيجة تناول طعام او شراب ملوث، وتنتقل نتيجة المخالطة اللصيقة بالشخص الحامل للمرض او استخدام ذات الأدوات المستخدمة من حاملي المرض وغير حاملي المرض، كما تنتقل من براز المريض.

وأضافت الورقة أن تدمير الاحتلال بشكل كلي أو جزئي لجميع المشافي والعيادات الطبية، واستهدافها المئات من الطواقم الطبية التي كانت تدير أو تعمل في هذه المنشآت الصحية المدنية، وجرح المئات من أفرادها، وتقييد قدراتهم على العمل والانتقال والتحرك بحرية بين هذه المنشآت، إضافة لنقص المياه والمواد الغذائية بشكل حاد، ونقص مواد التنظيف والادوية. كل هذه الظروف ساهمت في تفاقم سوء الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة. الورقة كاملة