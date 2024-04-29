الحرب في غزة عقبة رئيسة أمام استراتيجية بايدن الخاصة بالمنطقة

وطن: نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين في البيت الأبيض، اهتمام الولايات المتحدة الأميركية "البالغ" بالتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل".

ووفق المسؤولين الأميركيين، فإنّ "الحرب في قطاع غزة عقبة رئيسة أمام استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن في المنطقة لما بعد الحرب".

وقال الموقع إنّ "الإدارة الأميركية تشعر بالقلق بصورة خاصة بشأن الصفقة الضخمة مع السعودية، والتي يمكن أن تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل وفد من حماس إلى القاهرة، يوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل الاقتراح وتقديم الرد. وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "عن أمله إتمامَ الصفقة مع حماس".

وفي وقتٍ سابق، أكد قيادي في حركة حماس أنّ الحركة تدرس الرد الإسرائيلي بشأن المفاوضات، مشيراً إلى التواصل مع القيادة في غزة، بهدف بلورة الموقف النهائي بشأنه.

وأوضح القيادي أنّ من المتوقع أن يصدر رد الحركة خلال أيام.

يأتي ذلك بعد أن أعلن خليل الحية، نائب رئيس حماس في غزة، أنّ الحركة تسلّمت، السبت، ردّ الاحتلال على موقفها الذي سلّمته إلى الوسطاء، قبل أيام.

والجمعة، أكد قيادي في المقاومة أنّ الاحتلال اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على مقترحه الأخير، بعد أن وصل الاحتلال إلى قناعة، مفادها بأنّ رفض حماس وسائر فصائل المقاومة لمقترحه هو "مطلق وحاسم".

المصدر: "الميادين"