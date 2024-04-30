قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية قوامها اربع آليات البلدة من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.

واضافت أن الآليات جابت شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة محل تجاري لبيع المفروشات في المنطقة بعد خلع بوابته يعود للمواطن مروان السدلة وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما داهموا منزل المواطن عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة، دون ان يبلغ عن اعتقالات حتى لحظة اعداد الخبر.