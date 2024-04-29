طوفان الأقصى" في اليوم الـ207.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح وتحذيرات من مخلفاتهم المتروكة بعد الاجتياح

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ207، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكثف الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة في رفح ما ادى لاستشهاد اكثر من 15 مواطنا واصيب عدد من الجرحى.

فيما حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من خطورة مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي خلفها في غزة ، خاصةً المعلبات المفخخة التي يتركها في المناطق السكنية التي اجتاحها.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 34454 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى و77575، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ207: