الاعتقالات إلى متى؟

كتبت سجى الجعبري:

تُشكل الاعتقالات والسجون جزءا هاماً من الواقع اليومي للفلسطينيين نتيجة الصراع والممارسات القمعية الدائمة، يستخدم الاحتلال الاعتقالات كأداة لفرض السيطرة والقوة تشكل الاعتقالات والسجون جزءا هاماً من الواقع اليومي للفلسطينيين نتيجة الصراع الدائم ، ويتم اعتقال الفلسطينيين بتهم المشاركة بمظاهرات أو الانتماء إلى أحزاب فلسطينية وايضا تتبع إسرائيل سياسة اعتقال إداري حبسهم لفترة طويلة دون توجيه تُهم محددة ،ويتعرض السجناء لظروف قاسية والذي يحدث في السجون والقليل منا يعرفه، مثل: الطعام متدني الكمية والجودة ومشاكل صحية وهضمية وهبوط حاد في الوزن والحرمان من العلاج وحرمان من النظافة الشخصية وعنف جسدي ولفظي والاكتظاظ وعدم التعرض للشمس لأيام وأسابيع والكثير التي لا علم لنا بها وما الذي يحدث في السجون ،حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال خلال عام ٢٠٢٣ إلى ٨٨٠٠ والذي يزداد كل ساعة ويوم، إلى متى؟ سيبقى الوضع هكذا، متى سينال الحر حريته ونرى دموع الفرح في عيون والدته وأهله، إلى متى سنرى الوضع هكذا ونظل صامتين لا احد يتكلم لا احد يهتم، متى سنرى الحرية والفرح في وجه الأسرى متى سيعم المرح والفرح؟ لا احد يعلم! الفلسطينيين يعيشون على هذا الأمل مهما تعددت الظروف وساءت الوضاع، الأسير يره الحرية في عيون والدته التي لا يستطيع حتى النظر إليها واحتضانها ،الأسير يكتب مقالات وقصص وقصائد ويُعبر عن مشاعره وحتى يدرس ويتخرج وهو في السجن لا أعلم ما القوة و الأرادة والاستمرار التي لديهم أعجز عن التكلم عنهم، كم من الأشخاص فقدوا وهم السجن ولم يستطيعوا الذهاب لرؤيتهم واحتضانهم للمرة الاخيرة وكم من أسير قد لا يستطيع رؤية ابنه الذي وِلدَ حديثاً، كم من أسير يتمنى رؤية جماعات العائلة والضحك والاحتفال معهم، كم من أسير يتمنى رؤية مدينته وحارته وجيرانها، كم من أسير لا يعلم ما حصل لعائلته بالخارج، اتمنى أن يعم السلام والأمان الأسرى الحرار أتمنى وضع الاعتقالات والسجون تنتهي للأبد.