خبز العلقم

كتبت اسيل القاضي:

كنت في طريقي الى المنزل في ساعات المساء ،راكبة سيارة اجرة وكان معي شخصان في عمر العشرينيات، يبدو انهم ذاهبين الى البيت بعد يوم طويل من العمل،ويبدو الجهد والشقاء في وجوههم وملابسهم المليئة بالغبار .

فكان احدهما جالسا في الامام عند السائق ومن ثم بدأو بالتحدث مع السائق فتبين لي انهم على معرفة لبعضهم من قبل " شوو... كأنك اليوم مروح متأخر عن غير كل يوم" ، فأجابه " والله اليوم الجندي على الحاجز وقفني وما رضي يمرقني عن الحاجز بدون سبب فوصلت الشغل الساعة 6 بدل 5 ، فقال السائق " واال ، ساعة موقفك ومرّق غيرك وانت استنيت ساعة على الحاج"، فأجابه الشاب " ولانو وقفني وأخرني عن الشغل والمعلم حكالي اسبابك مش مقنعة يا بتشتغل ساعات زيادة يا أما يوميتك مش محسوبة اليوم "، و بينما انا جالسة بالخلف وأسترق السمع اليهم ، تبين لي ان الشابين يعملان في الداخل المحتل ويعملون بأجرة يومية ،ولكن الذي شدني بالأخص هو كمية الذل في الوصول للعمل الى الداخل المحتل، انتظار بالساعات دون أسباب واضحة فقط لأن مزاج الجندي لا يروقه ان يأذن له بالدخول، وأما الشخص الذي يعمل له يظهر كمية الإستبداد والظلم والتهديد للعمال لأنجاز العمل بسرعة وإلا سيقطع الأُجرة عنهم ،فأكمل الشاب الحديث ،" تخيل انو مبارح صاحبي بالشغل تعب وداخ بس الحمدلله كنا حواليه وقدرنا نمسكو قبل ما يوقع لانو كان ع ارتفاع عالي يصف الطوب بس الشمس كانت زي النار امبارح فاكيد رح يتعب المسكين ،حتى والله كلنا تعبنا بس شوو ننسوي مجبورين , لو وقع كان المشغل ما اطلع عليه وجاب واحد غيرو ،حتى قنينة مي ما بيعطيه"، فقط تخيل انعدام الأمن والسلامة والمراقبة في بيئة العمل في الداخل المحتل ، و ان العمال هناك ليسوا جميعا فوق السن القانوني للعمل ,بل ايضا يوجد هنالك من يترك مدرسته وهو في عمر 14 -16 ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا نرى اطفالا في زهرة عمرهم يجبرون على عيش حياة ذات مظاهر قاسية و صعبة و يتحملون مسؤوليات اكبر من عمرهم في حين غيرهم من الاطفال حول العالم يعيشون حياة ذات مظاهر طبيعية جدا لعمرهم، و الجواب هو و بكل الم لوجود الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال .

وختاماً، فلو توفرت فرص العمل داخل الضفة الغريبة لهؤلاء العمّال لِما فكروا أو انجبروا الى العمل تحت سيطرة الاحتلال الغاشم المستبد .