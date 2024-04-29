طلبة الجامعات في تونس ينظمون مسيرة ووقفة تضامنا مع فلسطين

وطن: ظمت جامعتا "الزيتونة" و"منوبة" وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية "9 أفريل"، مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في شارع الحبيب بو رقيبة الرئيسي في العاصمة تونس، بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة.

ورفع الطلبة المشاركون العلمين الفلسطيني والتونسي، ودعوا إلى وحدة طلابية من مختلف الجامعات التونسية، لنصرة الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحرب إبادة، مطالبين بمحاكمة مجرمي الحرب "جيش الاحتلال" على الجرائم التي يقترفونها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأعلن الطلبة المشاركون انضمامهم إلى الحراك الطلابي العالمي، لا سيما في الجامعات الأميركية، المطالب بوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



