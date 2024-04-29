المقاومة تستهدف قاعدة "خربة ماعر".. ومبانيَ تضمّ جنوداً في "المطلة"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الاثنين، تنفيذ هجومٍ ناري مركّز ‏على قاعدة "خربة ماعر" ومرابض مدفعيتها وانتشار الجنود والآليات في محيطها.

وأعلنت استهداف تجمعٍ ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف ‏المدفعية، بالإضافة إلى استهداف مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو في مستوطنة "المطلة"، وأصابتها إصابةً مباشرة.

وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

النيران لا تتوقف

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع على "المطلة"، مشيرةً إلى أنّ مجلس الجليل الأعلى المحتل أعلن إغلاق الطريق من مفترق "تل حاي" إلى "المطلة"، بعد إطلاق النار من لبنان.

وذكر الإعلام العبري أنّ "النيران لا تتوقف في الشمال"، موضحةً أنّه، منذ الصباح، تم إطلاق ما لا يقل عن 40 صاروخاً من الأراضي اللبنانية إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بالإضافة إلى عددٍ من الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، تبنّت كتائب القسّام إطلاق صلية صواريخ نحو "كريات شمونة"، موضحةً أنّها أطلقتها في اتجاه مقر قيادة "اللواء الشرقي 769 - معسكر غيبور"، رداً على مجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.



