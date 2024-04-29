رحلة البحث عن السعادة في عالم العمل

كتب عبد الرحيم محمود:

كبداية كل أسبوع ال شيء جديد يذهب كل منا إلى عمله ، يوم األثنين الجميع متجه إلى عمله ومكاتبه بوجوه

يأسة متعبة ، ال ّجو ممل والطاقة سلبية بأعلى مراحلها ، وقهوة كل صباح تبدو وكأنها األمل الوحيد لديهم

لألستمرارية ، وكالعادة في قانون العمل تبدأ االجتماعات األسبوعية ، لكن في ظل هذا المشهد المعتاد ،

يطلب أحد الزمالء بجدية : لماذا ال نجعل ساعات العمل مليئة بالمرح ، مما يتالقى ابتسامات المجاملة الخجولة.

لم يكن هذا كافيا جاءت المشكلة المضحكة قرر المدير بعقد اجتماع لحل مشكلة عنوانها ) مشكلة ً ، بل

الزمن المفقود والوقت المسروق ( ، لكن الضحك لم يتوقف هنا ، بل اتجهت األمور إلى األسوأ عندما تلقيت

دعوة لالجتماع مع فريق " مع فريق تحسين جودة العمل " ، يعتقد البعض بأن عالم العمل مليء بالسعادة

والراحة ، وأنه فقط جزء من اليوم ويحصل الموظف على المال الكثير ولكنه العكس تماماً مثل القول

المعروف (إلي بعرف بعرف وإلي ما بعرف بقول كف عدس).

وفي النهاية ، وبينما كنت أتلعثم في األفكار حول كيفية التعامل مع الحياة المليئة بالمغامرات والمفاجئات في

عالم العمل ، أدركت شيئا مهماً : أن الحياة تحتاج في بعض األوقات إلى بعض الفكاهة والسخرية لتجعل

األمور أقل جدية ، وهنا يكمن السر األكبر بأن الضحك هو الحل األكبر في حل بعض المشاكل ،وربما

الوحيد للبقاء على قيد الحياة كما يقول المثل " الضحك على النفس دواء للجرح". السبيل