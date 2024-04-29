هل تحجر القادة ام كُبِّلَت حناجرهم

كتبت سارة عويضات:

هل يقومون بترتيب اجتماعات مع نظائرهم لغاية شكلية ام هناك نتائج فعلية وواقعية ملموسة ل هذه الاجتماعات في زمن تتدعي فيه مختلف الثقافات على انها على اعلى درجة من التحضر العقلي والديمقراطية هل القادة غير قادرين على اجاد مساحة لطرح افكارهم ام انه الخوف ! اليوم مع تزايد التهديدات الاقتصادية، الأمنية، والاجتماعية ، والثقافية او بالأحرى تزايد وهم التهديدات التي يحاول العالم الجديد تعزيزها وغرسها تجد الحكومات العربية لا تتخذ موقف موحد لإنقاذ السكان من المأساة الإنسانية المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق اهل غزة كيف نعم! والعروبة ماتت وتفسخت منذ اكثر من ثلاثين عام ، فلا يمكن الحديث عن موقف عربي موحد لم تطلب البلاد يوماً ارسال جيوش لتحارب في قطاع غزة بل المطلوب اتخاذ موقف عربي موحد ،او موقفٍ واحدٍ! واظهار هذا الموقف بشكل ملموس ولعل اضعف الايمان…وقف كل اشكال التطبيع وطرد سفرائها والمقاطعة الاقتصادية واستخدام كرت النفط لضغط حكومة نتنياهو والحلفاء لها لكن هيهات للحكومات العربية ان تتحرك بهذا الاتجاه كون معظمها خاضعة وتابعة للقوة المهيمنة في العالم.