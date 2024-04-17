درعي يدعو لعدم فتح جبهة قتال جديدة مع إيران والاستماع لتوصيات الولايات المتحدة

وطن: قال رئيس حزب "شاس" آرييه درعي حول احتمالية قيام "إسرائيل" بالرد على الهجوم الصاروخي من إيران، "نحن بحاجة إلى الاستماع إلى أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية" وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري.

وأضاف، "هناك حملة لم ننته منها في غزة، نحن بحاجة إلى معرفة كيفية إنهاء الحادث مع حزب الله، لذا فإن الشيء الصحيح في هذا الوقت هو التركيز على ذلك وعدم فتح المزيد من الساحات، وعدم السعي إلى تصعيد الوضع"، متابعا، "أعداؤنا يبحثون عن ذلك ولا ينبغي جرهم إلى هذا المكان".

وأشار درعي إلى إمكانية تشكيل تحالف ضد إيران، وتحدث عن ضرورة إجراء حوار مع الولايات المتحدة. "نحن بحاجة أيضًا إلى الاستماع إلى شركائنا وأصدقائنا في العالم. لا أرى في ذلك خجلًا أو ضعفًا. لا أقبل كل هذه التصريحات التي نحتاجها لإظهار أننا مستقلون ونفعل ما نريد". "

وقال رئيس شاس إن الحاخامين الذين تشاور معهم قالوا له: "نحن بحاجة إلى معرفة كيفية التراجع، والتحلي بالصبر، والاستماع إلى شركائنا وعدم القيام بأشياء لمجرد الانتقام وإظهار أننا فعلنا ذلك".