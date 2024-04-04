مواطنون يروون لوطن ترويع الاحتلال لهم أثناء حصار "الشفاء"

وطن: روى مواطنون حصارهم في محيط مستشفى الشفاء والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات والمواطنين.

تقول إحدى الفتيات لوطن، إنهم كانوا في مدرسة للإيواء قرب مجمع الشفاء الطبي، فجاء جيش الاحتلال وحاصروا المنطقة جميعها وسط إطلاق نار وقصف، مما دفع غالبية النازحين للخروج من المدرسة، ثم قررت عائلتها النزوح في أخر اللحظات وهم يبكون تحت القصف بعدما نزح الغالبية من المدرسة. مضيفة أن الخروج من المدرسة كان رعبا أخر لأن العائلة لم تكن تعلم أين ستذهب؟

وروت فتاة أخرى لوطن، حصار منزلهم، قائلة إنهم جاءوا فجأة وبعدها حاصروا المكان ما اضطرهم للنزول إلى الطابق الاول، ولم يستطيعوا الخروج من المنزل بسبب الخطر الكبير في الخارج، بقوا محاصرين دون أكل ولا شرب لمدة 3 أيام. مضيفة أن جنود الاحتلال اقتحموا منازل جيرانهم وقاموا بتعريتهم وأجبروهم على النزوح، حيثوا خرجوا باعجوبة من المنزل ولم يكن يتوقعوا أن يصلوا سالمين.

وأشار شاب لوطن، إلى أن جنود الاحتلال كانوا يرحلون المواطنين إلى المناطق الجنوبية والشرقية، حيث استغلت عائلتها إجبار المواطنين على النزوح،وقاموا بالخروج من المنزل والنزوح إلى المناطق الشرقية.