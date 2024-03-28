"وول ستريت جورنال": استحالة التوفيق بين أهداف "إسرائيل" في الحرب تهدد بانهيار حكومتها

وطن: أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ الاحتلال يعتقد أنّه لا يمكن التوفيق بين الهدفين الإسرائيليين من الحرب على غزة، المتمثلين بتدمير حركة حماس وإعادة الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الأمر، يزعزع الوحدة ويهدد بانهيار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، فيما المستوطنون منقسمون بشأن كيفية إعطاء الأولوية، لهدفي الحرب الرئيسيين.

وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أنّ الانقسام يقع في معظمه على "أسس أيديولوجية"، مشيرةً إلى تصاعد الانقسامات، في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات، بشأن إنجاز صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى نتائج استطلاع عام أجراه معهد إسرائيلي، في كانون الثاني/يناير الماضي، وجد أنّ الذين يفضّلون إعادة الأسرى، صوتوا إلى حدٍ كبير لصالح أحزاب "اليسار" أو "الوسط"، في حين أنّ أولئك الذين يفضّلون "تدمير حماس" أيّدوا الأحزاب اليمينية والدينية.

وبحسب الاستطلاع، رأى 47% من الإسرائيليين، أنّ على حكومتهم إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، في حين قال 42% إنّها يجب أن تضع تدمير حماس أولاً.

وسبق أن تحدّث رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق، غيورا آيلند، عن وجود خيارين أمام الاحتلال: "الأول هو ألا يعود الأسرى، والثاني هو أن تعلن إسرائيل، رسمياً وعملياً، التخلي عن هدف الحرب المتمثّل بالقضاء على حماس".

وكان قادة عسكريون إسرائيليون قد وصفوا الهدفين الرئيسيين، اللذين يحاول الاحتلال تحقيقهما بـ"غير المتوافقَين"، بحيث عبّروا عن اعتقادهم بأنّ إخراج الأسرى المتبقّين في القطاع سيكون ممكناً فقط "من خلال الدبلوماسية، بدلاً من الوسائل العسكرية"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

المصدر:"الميادين"