قيادي في حماس: نتواصل مع القيادة في غزة لبلورة الموقف النهائي من الرد "الإسرائيلي"

وطن: أكد قيادي في حركة حماس، أنّ الحركة تدرس الرد "الإسرائيلي" بشأن المفاوضات، مشيراً إلى التواصل مع القيادة في غزة، بهدف بلورة الموقف النهائي منه.

وأوضح القيادي أنّه من المتوقع أن يصدر رد الحركة خلال أيام.

يأتي ذلك بعدما أعلن خليل الحية، نائب رئيس حماس في غزة، أنّ الحركة تسلّمت، السبت، ردّ الاحتلال على موقفها الذي سلّمته للوسطاء قبل أيام.

وأضاف الحية أنّ حماس ستقوم بدراسة هذا المقترح، لتسلّم ردها إلى الوسيطين المصري والقطري حال الانتهاء من ذلك.



والجمعة، أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية، أنّ الاحتلال اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على مقترحه الأخير، بعد أن وصل الاحتلال إلى قناعة بأنّ رفض حماس وسائر فصائل المقاومة لمقترحه هو "مطلق وحاسم".

وأضاف أنّ حكومة الاحتلال في اتصال مستمر مع مصر في الوقت الحالي، للتوصل إلى صيغة يمكن أن تقبلها المقاومة، مشيراً إلى أنّ حماس أبلغت القاهرة بأنّها لن تقبل أي مقترح أو صيغة لا تتضمّن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

والخميس، أكد ممثل حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أنّ الحركة معنية دائماً بالوصول إلى صيغة أو صفقة يتم من خلالها إنهاء العدوان على غزة.

وشدّد، في حديثه، على أنّ الحركة غير مسؤولة عن تعثّر المفاوضات، مؤكداً جديتها ومرونتها في التفاوض، في مقابل مراوغة رئيس حكومة الاحتلال، وانقلابه على ما يتم طرحه من أفكار، وهو ما جعل المفاوضات سابقاً تدور في حلقة مفرغة.



المصدر: الميادين