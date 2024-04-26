طوفان الأقصى" في اليوم الـ204.. الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزه وأكثر من 34 الف شهيدا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 204 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و 75 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34 ألفا و356 شهيدا، و 77 ألفا و 368 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ204: