ثلاثة شهداء في لبنان خلال الساعات الأخيرة.. وحزب الله يجدد قصف مواقع الاحتلال

وطن: استشهد ثلاثة لبنانيين، بينهم عنصران من حزب الله جراء الغارات وقصف الاحتلال المتواصل على بلدات في جنوب لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستشهد لبناني، السبت، بغارتين من الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال على بلدتي كفرشوبا وشبعا جنوب لبنان أدت إلى تدمير منزلين وأضرار مادية كبيرة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال نفذ فجر السبت، غارتين على بلدتي شبعا وكفرشوبا، أدتا إلى استشهاد مواطن في البلدة الأخيرة.



وأوضحت المصادر ذاتها، أن الغارتين تسببتا في تدمير منزلين إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

وفي السياق، أعلن حزب الله عن استشهاد اثنين من عناصره في المواجهات مع جيش الاحتلال وقصف على بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

وارتفع عدد شهداء الحزب منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 286 شهيدا، حيث يتبادل الحزب وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عند الحدود.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف السبت بالصواريخ تمركزات مستحدثة لجنود من جيش الاحتلال غرب مستوطنة شوميرا، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.