شكراً لطلبة الجامعات الأميركية

كتب: رامي مهداوي

تابعت موجات الاحتجاجات الطلابية في مختلف الجامعات العالمية؛ وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية لنجدهم غير راضين عن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل؛ هناك انفتاح كبير على انتقاد إسرائيل وهناك حتى انفتاح على مناهضة الصهيونية.

يُظهر تاريخ الحركات الطلابية في الجامعات الأميركية تأثيرا كبيرا في إجبار الإدارات الجامعية على اتخاذ مواقف معينة تجاه بعض القضايا. بدءا من الحرب في فيتنام وصولاً إلى إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودعم القضية الفلسطينية، شهدت هذه الحركات مشاركة طلاب أميركيين ليسوا من أصول عربية أو مسلمين. هذا يدل على أنه من الصعب جدا على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تغير الصورة التي يراها هؤلاء الطلاب، وقد يستغرق ذلك عقودا من الزمن والدعاية الكاذبة لتحقيق ذلك.

على الرغم من ادعاء الولايات المتحدة الأميركية لديمقراطيتها، إلا أن الإدارة الأميركية تتعامل بشكل متناقض مع أي مظاهر دعم للقضية الفلسطينية في البلاد، حيث يتم التعامل مع هذه التظاهرات بالاعتقالات والقمع.

ويريد الشباب أن يشعروا وكأنهم يفعلون شيئا مفيدا للإنسانية، مثل قضايا العدالة الاجتماعية؛ وتاريخياً كان الأميركيون يستهلكون الأخبار عبر عدد صغير من وسائل الإعلام، كانت تختار جانب إسرائيل في تغطية الصراع ولا تغطي معاناة الفلسطينيين إلا قليلا؛ أما، اليوم، فقد بات الشباب الأميركي قادرا على الوصول إلى أصوات أكثر تنوعا عبر منصات التواصل التي أظهرت أصواتا فلسطينية وصلت إلى قلب أميركا.

التعامل مع تلك التظاهرات والاعتصامات الطلابية وحتى الأساتذة من قبل إدارة الجامعات تم بوضع تدابير تأديبية وإجراءات قانونية.

الاعتصامات كانت في السابق وسيلة فعّالة للتظاهر، متبنيةً تكتيكات من حركة الحقوق المدنية الأميركية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات في التعامل مع الاعتصامات، خاصة تلك المتعلقة بسحب الاستثمار أو الاحتجاجات ضد قضايا مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بعقوبات قاسية.

المهم هو أيضاً تكتيك الاعتصام المستند إلى حركة الحقوق المدنية والمكيف لمعالجة القضايا الاجتماعية العادلة المعاصرة، لا يزال أداة فعّالة للنشاط الطلابي. ومع ذلك، يسلط الرد من إدارات الجامعات الضوء على التوترات الأوسع حول حرية التعبير وحق التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي.

في جامعة شيكاغو، قضى الطلاب أسابيع في تنظيم فعاليات واحتجاجات للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات التي ساهمت في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك جنرال ديناميكس ولاكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ. بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات، نظم الطلاب اعتصاما في مكتب القبول، مطالبين بعقد اجتماع علني مع الإدارة حول استثماراتها. وقد تم استخدام الاعتصام، الذي استمر ما بعد ساعات العمل، بالاعتقالات من قبل شرطة الجامعة، التي اعتقلت أيضا اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية الذين كانوا حاضرين كمراقبين.

تفتح نشاطات الطلاب الموالية لفلسطين المجال للنقاش والتعلم وتضيف ضغطا للتغيير السياسي. لقد كان الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا يتظاهرون لصالح الفلسطينيين، حيث يواجهون إبادة جماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المزيد والمزيد من الأميركيين الشبان يعتبرون الدعوة لفلسطين بالطريقة نفسها كاختبار أخلاقي للعالم.

التنظيم ليس مهمة سهلة، لقد تعرض الطلاب الذين يدعمون تحرير فلسطين للطعن والإطلاق والدهس ورش المواد الكيميائية التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية. تم توقيفهم واعتقالهم وتأديبهم. كان عليهم الاعتماد على جهودهم الشخصية والأموال المحدودة التي تمكنوا من جمعها لأنشطتهم الاحتجاجية. على عكس ذلك، يتمتع الطلاب الموالون لإسرائيل بشبكات مانحين، ومراكز هيللز الجامعية، ومساندة وسائل الإعلام الرئيسة لتضخيم شكاواهم بأن النشاط الموالي لفلسطين هو معادٍ للسامية.

الإدارات الجامعية قلقة بشأن أموال المتبرعين، تلتف أيضا لإرضاء الأفراد والجماعات القوية، الذين انتقدوا النشاط الموالي لفلسطين ولم يترددوا في تأديب الطلاب نيابة عنهم.

على الرغم من أنهم يعانون من نقص كبير في الموارد والحماية، فإن الطلاب المدافعين عن فلسطين أصبحوا أذكياء وإبداعيين، بناء على تحالفات مع مجتمعات تتنوع بين العرق والطبقات والأديان واستخدام مجموعة واسعة من التكتيكات والاستراتيجيات. تتراوح أفعالهم من الخطط طويلة الأمد إلى التجمعات الفجائية، وكل ما هو بينهما.

بعض التنظيم قد أسفر بالفعل عن بعض الثمار. في نظام جامعة كاليفورنيا، حققت بعض النجاحات الملحوظة. في جامعة كاليفورنيا ديفيس، أدت الدعوى الموالية لفلسطين إلى تصويت تاريخي للحكومة الطلابية ولالتفاف على دعوة المقاطعة وسحب الاستثمارات. نتيجة ذلك، ستمتنع الهيئة الطلابية عن إنفاق أي جزء من ميزانيتها البالغة 20 مليون دولار على أي شركة في قائمة BDS.

من خلال تنظيم حملات طويلة الأمد واحتجاجات عفوية واندفاعية، تمكنت الحركات الطلابية من تغيير بيئات الحرم الجامعي بشكل جذري. بالإضافة إلى المناقشات المتحمسة بين الأشخاص ذوي الآراء المختلفة التي شهدناها في المسيرات والتظاهرات، فإن الحملات المدروسة والمنهجية والاعتصامات طويلة الأمد قد أدت إلى محادثات ومناقشات ونقاشات مستمرة على مدار الأشهر.

تشمل كل هذه الأفعال جلب المتحدثين الضيوف (غالبا هم نشطاء فلسطينيون بارزون وفنانون وشعراء) الذين يملؤون الثغرات في التعليم التي تركتها الجامعات الأميركية دون ملء. بالتالي، يتعلم الطلاب من طيف أوسع من المصادر ويعملون بأنفسهم على تثقيف الآخرين.

منذ السابع من أكتوبر، تغيرت المناظرة الكاملة للجامعات الأميركية فيما يتعلق بفلسطين. بدأ البعض في رسم تشابهات مع حركة الطلاب المناهضة للحرب أثناء حرب فيتنام. وقال تقرير من جريدة طلاب جامعة كاليفورنيا في سان دييغو حول تظاهرة موالية لفلسطين حضرها أكثر من 2000 شخص، حضور بهذا الدرجة لم يحدث من قبل، حتى من خلال تظاهرات الطلاب المناهضة لحرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات.

لم يتم رفع الأعلام الفيتنامية في الحرم الجامعي، أو رموز وطنية أخرى يعرضها الطلاب كما نراه، اليوم. مع الأعلام والكوفية والرموز الفلسطينية الأخرى، يجسد الطلاب والمتظاهرون الآخرون فلسطين بطرق مؤثرة وقوية للغاية.

بعيدا عن العواقب التي قد تكون للإبادة في غزة على حياتهم شخصيا، يعبر الطلاب الجامعيون الأميركيون عن تضامن وتعاطف ورعاية لا مثيل لها في التاريخ مع شعب فلسطين وغضب لأن الولايات المتحدة كانت مساعدة للتطهير العرقي التاريخي للفلسطينيين، إذا كان هناك شيء فإن العاطفة والطاقة والالتزام للشباب، اليوم، أعادت إشعال روح النشاط السياسي وأقامت التحالفات بين الأجيال كشيء جديد.