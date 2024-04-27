وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة في باقة الغربية

وطن: شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير، وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة باقة الغربية.



ونظمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الشهيد الأسير دقة، وذلك للمطالبة بتحرير جثمانه الذي تحتجزه سلطات الاحتلال منذ نحو شهر.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.



