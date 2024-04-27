استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال شمال شرق رفح

وطن: استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أرضا وسط بلدة خزاعة شرق خان يونس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.