"محو غزة من الخريطة": أجندة الأموال الطائلة.. مصادرة احتياطيات فلسطين البحرية من الغاز الطبيعي

كتب: فيليسيتي أربوثنوت والبروفيسور ميشيل شوسودوفسكي

ترجمة وطن: شنت "إسرائيل" عملية اجتياح لقطاع غزة بعد (7 أكتوبر / تشرين الأول 2023).

وكما أوضحت فيليسيتي أربوثنوت قبل 10 سنوات في مقال لها بتاريخ 30 ديسمبر 2013: "من المتوقع أن تصبح إسرائيل مصدراً رئيسياً للغاز وبعض النفط، إذا سارت الأمور حسب الخطة".

وفي السياق الحالي، فإن خيار "الكل يسير حسب الخطة" الذي تتبناه "إسرائيل" يتمثل في تجاوز فلسطين و"محو غزة من الخريطة"، فضلاً عن مصادرة احتياطيات الغاز البحرية في غزة بالكامل، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

الهدف النهائي ليس فقط استبعاد الفلسطينيين من وطنهم، بل يتمثل في مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديداً تلك المتعلقة بشركة غاز بريطانيا (BG Group) في عام 1999، وكذلك اكتشافات المشرق العربي في عام 2013.

مذكرة المخابرات الإسرائيلية السرية

توصي مذكرة رسمية "سرية" أعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية "بالنقل القسري والدائم لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، أي إلى مخيم للاجئين في الأراضي المصرية. وهناك مؤشرات على مفاوضات إسرائيلية مصرية وكذلك مشاورات مع الولايات المتحدة.

الوثيقة المؤلفة من 10 صفحات، بتاريخ 13 أكتوبر 2023، تحمل شعار وزارة المخابرات... تقيم ثلاثة خيارات فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة... وتوصي بالنقل الكامل للسكان باعتباره مسار العمل المفضل لديها. … الوثيقة التي تأكدت الوزارة من صحتها، وتمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية كاملة، فيما يلي الوثيقة:

تحليل فيليسيتي أربوثنوت لعام 2013

"حقل الغاز الطبيعي العملاق ليفياثان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي تم اكتشافه في ديسمبر 2010، والذي وصف على نطاق واسع [من قبل الحكومات ووسائل الإعلام] بأنه قبالة سواحل إسرائيل".

ويجب تمييز هذه الاحتياطيات في حوض المتوسط عن تلك التي اكتشفتها شركة بريتيش غاز عام 1999 في غزة، وهي تابعة لفلسطين. ومع ذلك، يؤكد تحليل فيليسيتي أربوثنوت أن "جزءًا من حقول غاز ليفياثان يقع في المياه الإقليمية لغزة" (انظر الخريطة أدناه).

وفي حين تدعي "إسرائيل" أنها كنز خاص بها، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط من ثروة البحر يقع في منطقة "بيليك الإسرائيلية" كخرائط. لا يزال هناك الكثير غير مستكشف، ولكن حاليًا تظهر في غزة والضفة الغربية في فلسطين أعظم الاكتشافات... (فيليسيتي أربوثنوت، 2013)

تقدم سريعًا حتى أكتوبر 2023

إن إعلان نتنياهو للحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضد 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة في الفترة 2008-2009 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".

والهدف الأساسي هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وطرد الفلسطينيين من وطنهم.

ومع ذلك، يجب أن أذكر أن هناك مصالح مالية قوية يمكن أن تستفيد من مشروع إسرائيل الإجرامي (الإبادة الجماعية) الموجه ضد غزة.

الهدف النهائي ليس فقط استبعاد الفلسطينيين من وطنهم، بل يتمثل في مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديداً تلك المتعلقة بشركة غاز بريطانيا (BG Group) في عام 1999، وكذلك اكتشافات المشرق العربي في عام 2013.



مصر و"إسرائيل".. محادثات ثنائية سرية

وفي 2021-2022، انخرطت مصر و"إسرائيل" في “محادثات ثنائية سرية” بشأن “استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة”.

نجحت مصر في إقناع "إسرائيل" بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.

ويأتي هذا التطور… بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية [مزعومة]، …

وتتعامل شركة بريتيش غاز (BG Group) أيضًا مع حكومة تل أبيب.

والأمر المهم هو أن الذراع المدني لحكومة حماس في غزة قد تم تجاوزه فيما يتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز:

تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلًا) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتيش غاز (مجموعة بي جي حاليًا) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال المسؤول في المخابرات المصرية لـ"المونيتور" طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "وفداً اقتصادياً وأمنياً مصرياً ناقش مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة". …المونيتور، 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2022

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر و"إسرائيل"، بختم مطاطي من السلطة الوطنية الفلسطينية:

وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل اشترطت بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها. (المونيتور 22 تشرين الأول 2022

الجدول الزمني لنتنياهو: “قبل بداية 2024”:

والجدول الزمني الناتج عن هذه "المحادثات السرية" الثنائية بين "إسرائيل" ومصر، أي مصادرة احتياطيات الغاز البحري الفلسطينية هو "بداية عام 2024".

تقييم الأمم المتحدة

ويصف تقرير مهم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (2019) مأزق فلسطين على النحو التالي:

أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.

ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها. وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.

وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات. وكلما طال أمد منع "إسرائيل" للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز الطبيعي، كلما زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون.

تحدد هذه الدراسة وتقيم احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والذين تمنعهم "إسرائيل" من استغلالها أو تستغلها دون مراعاة القانون الدولي.

جرائم ضد الإنسانية

وعلى حد تعبير نتنياهو المسجل في دعم وتمويل فصيل داخل حماس: "كل من يريد إحباط إقامة دولة فلسطينية عليه أن يدعم تعزيز حماس ونقل الأموال إلى حماس... وهذا جزء من استراتيجيتنا - عزل الفلسطينيين في غزة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية".

لقد تم التعامل مع حماس كشريك على حساب السلطة الفلسطينية لمنع عباس من التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية. وتمت ترقية حماس من منظمة "إرهابية" إلى منظمة أجرت "إسرائيل" معها مفاوضات عبر مصر، وسمح لها بتلقي حقائب تحتوي على ملايين الدولارات من قطر عبر معابر غزة.

جرائم ضد الإنسانية تفوق الوصف من قبل حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني

الجرائم المرتكبة أيضًا ضد شعب "إسرائيل" الذين هم ضحايا "هجوم الشعار الكاذب" الذي صممته حماس بعناية من قبل الموساد والجيش الإسرائيلي.

(هناك انقسامات عميقة داخل حماس. ويتعلق تحليلنا "الشعار الكاذب" بفصيل استخباراتي عسكري داخل حماس يتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية. يرى: هل القتال بين غزة وإسرائيل "علم زائف"؟ سمحوا بحدوث ذلك؟ هدفهم هو "محو غزة من الخريطة"؟).. بقلم فيليب جيرالدي والبروفيسور ميشيل شوسودوفسكي، 20 أكتوبر 2023



فيما يلي مقالة 2013 بقلم فيليسيتي أربوثنوت:



"إسرائيل" الغاز والنفط والمتاعب في بلاد الشام

بواسطة فيليسيتي أربوثنوت

البحوث العالمية,

13 ديسمبر 2013

ومن المتوقع أن تصبح "إسرائيل" مصدراً رئيسياً للغاز وبعض النفط، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. ويوصف حقل ليفياثان العملاق للغاز الطبيعي، في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي تم اكتشافه في ديسمبر/كانون الأول 2010، على نطاق واسع بأنه "قبالة سواحل إسرائيل".

في ذلك الوقت كان حقل الغاز:

“…أبرز حقل تم اكتشافه على الإطلاق في المنطقة شبه المستكشفة في حوض الشام، والتي تغطي حوالي 83 ألف كيلومتر مربع من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”. (أنا)

إلى جانب حقل تمار، في نفس الموقع، الذي تم اكتشافه في عام 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة لإسرائيل، ولشركة نوبل إنرجي ومقرها هيوستن في تكساس وشركائها ديليك دريلينج، وأفنر أويل إكسبلوريشن، وريشيو أويل إكسبلوريشن.

وتشارك أيضًا شركة Woodside Petroleum ومقرها بيرث في أستراليا، والتي وقعت مذكرة تفاهم للحصول على حصة تبلغ ثلاثين بالمائة في المشروع، في المفاوضات التي وُصفت بأنها "صعودًا وهبوطًا".

هناك حاليًا تكهنات بأن وودسايد قد تنسحب من الصفقة: "... منذ أن تم تنفيذ الخطط الأصلية لتبريد الغاز للتصدير عندما توترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا. لقد تغير ذلك في الآونة الأخيرة، مما فتح الباب أمام ضخ الغاز إلى تركيا.

وقد توسعت غنائم حقل ليفياثان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى تسعة عشر تريليون - وما زال العد مستمرًا:

"لقد اكتشفنا ما يقرب من 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولدينا ما يقرب من 19 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز متاح للتصدير إلى الأسواق الإقليمية وخارجها. نتوقع أن تصل الصادرات إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا في العقد المقبل. ونحن مستمرون في الاستكشاف." هذا ما صرح به نائب رئيس مجلس إدارة شركة نوبل، كيث إليوت (2). وتشير التقديرات أيضًا إلى وجود ستمائة مليون برميل من النفط، وفقًا لما ذكره مايكل إيكونوميدس من موقع Energytribune.com ("طاقة شرق البحر الأبيض المتوسط - اللعبة الكبرى القادمة. ")

ومع ذلك، حتى هذه التقديرات قد تكون متواضعة. في تقريرها: "تقييم موارد النفط والغاز غير المكتشفة في منطقة حوض الشام، شرق البحر الأبيض المتوسط"، كتبت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية في عام 2010:

"لقد قدرنا متوسط 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج ومتوسط 122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج في هذه المقاطعة باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا."

ومع ذلك، قد تكون شركة وودسايد بتروليوم مترددة أيضًا في التورط في المزيد من النزاعات، لأنها متورطة بالفعل مع الحكومة الأسترالية، في نزاع طويل الأمد في تيمور الشرقية يتعلق بوفرة الطاقة والمعادن تحت بحر تيمور، والذي أدى حتى إلى أدى ذلك إلى اتهام تيمور الشرقية لأستراليا "بالتنصت على المسؤولين في تيمور الشرقية أثناء المفاوضات حول الاتفاقية".

ومع ذلك، فإن صراع وودسايد في تيمور الشرقية قد يكون باهتًا مقارنة بما قد يندلع في حقول ليفياثان وتمار. المنطقة ليست عبثا تسمى حوض الشام.

وفي حين تدعي "إسرائيل" أن هذه الجزر هي كنز خاص بها، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط من ثروة البحر يقع في منطقة "بيليك الإسرائيلية" كما تظهر الخرائط (iv، v، انظر أدناه) بوضوح.

لا يزال هناك الكثير غير مستكشف، لكن غزة في فلسطين والضفة الغربية بينهما تظهر حاليًا أعظم الاكتشافات، مع أي شيء يتم العثور عليه في المياه الإقليمية للبنان وسوريا ينطوي بالتأكيد على مطالبات من كلا البلدين.

في خطوة استباقية، في يوم عيد الميلاد، أعلنت سوريا عن اتفاق مع روسيا لاستكشاف 2190 كيلومترًا (850 ميلًا مربعًا) من النفط والغاز قبالة ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون: "... بتمويل من روسيا، ويجب أن يكون النفط والغاز وإذا تم اكتشافه بكميات تجارية، فسوف تسترد موسكو تكاليف التنقيب.

وقال وزير النفط السوري علي عباس خلال حفل التوقيع إن العقد يغطي “25 عاما على عدة مراحل”.

وشهدت سوريا، التي تعاني بشكل متزايد من العقوبات الدولية، انخفاضاً في إنتاج النفط بنسبة 90% منذ بدء الاضطرابات الغربية إلى حد كبير في مارس/آذار 2011. وانخفض إنتاج الغاز إلى النصف تقريباً، من ثلاثين مليون متر مكعب يومياً، إلى 16.7 متر مكعب يومياً.

وبحسب ما ورد جاء الاتفاق نتيجة "أشهر من المفاوضات الطويلة" بين البلدين. ويبدو أن روسيا، باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية، ستصبح أيضًا لاعبًا رئيسيًا في ثروة الطاقة في حوض المشرق. (السادس)

يعترض لبنان على خريطة "إسرائيل" للحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية، وقدم خريطته الخاصة ومطالباته إلى الأمم المتحدة في عام 2010. وتزعم "إسرائيل" أن لبنان بصدد منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ما تدعي "إسرائيل" أنها "منطقتها الاقتصادية الخالصة".

أن تكون الولايات المتحدة تحت ستار نائب الرئيس جو بايدن، كوسيط نزيه، ومفاوض السلام بالإنابة في النزاع على الحدود البحرية، سيكون أمراً مثيراً للضحك، لولا إمكانية قيام "إسرائيل" بمهاجمة جارتها مرة أخرى. وفي زيارة إلى "إسرائيل في مارس/آذار 2010، أعلن بايدن: "ليس هناك أي مسافة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - لا يوجد أي مسافة على الإطلاق"، كما أعلن عند وصوله إلى إسرائيل: "من الجيد أن أعود إلى الوطن". "

ونظراً لعقود من "وساطة السلام" التي قامت بها الولايات المتحدة بين إسرائيل وفلسطين، فقد أصبح هذا بالفعل طريقاً مليئاً بالمزالق والأحادية والازدواجية، وقد تم السير عليه بشكل جيد. هناك مشكلة في المستقبل.



الحرب والغاز الطبيعي: الغزو الإسرائيلي وحقول الغاز البحرية في غزة

بقلم البروفيسور ميشيل شوسودوفسكي، 25 أبريل 2024

قبل ما يقرب من خمسة عشر عامًا، في ديسمبر/كانون الأول 2008، غزت "إسرائيل" قطاع غزة في إطار "عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)".

تم نشر المقال التالي لأول مرة من قبل Global Research في يناير 2009 في ذروة القصف والغزو الإسرائيلي في إطار عملية الرصاص المصبوب.

إن الغزو العسكري الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008 له علاقة مباشرة بالسيطرة على احتياطيات الغاز البحرية الاستراتيجية وملكيتها.

هذه هي حرب الغزو. تم اكتشافه عام 2000، ويوجد احتياطيات واسعة من الغاز قبالة ساحل غزة.

حصلت شركة الغاز البريطانية (BG Group) وشريكتها شركة اتحاد المقاولين الدولية (CCC) ومقرها أثينا والمملوكة لعائلتي الصباغ وكوري اللبنانيتين، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في اتفاقية مدتها 25 عامًا تم توقيعها في نوفمبر 1999 مع السلطة الفلسطينية.

حقوق ملكية حقل الغاز البحري هي على التوالي شركة British Gas (60 بالمائة)؛ اتحاد المقاولين (CCC) (30 بالمائة)؛ وصندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية (10 بالمئة). (هآرتس، 21 تشرين الأول 2007).

تتضمن الاتفاقية بين PA-BG-CCC تطوير الحقل وبناء خط أنابيب للغاز. (ميدل إيست إيكونوميك دايجست، 5 يناير 2001).

وتغطي رخصة الغاز الطبيعي كامل المنطقة البحرية البحرية في غزة، وهي متاخمة للعديد من منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية. (انظر الخريطة أدناه). تجدر الإشارة إلى أن 60% من احتياطيات الغاز على طول الخط الساحلي بين غزة وإسرائيل تعود لفلسطين.



من يملك حقول الغاز

إن مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة أمر بالغ الأهمية. ومن الناحية القانونية فإن احتياطيات الغاز تعود لفلسطين.

إن وفاة ياسر عرفات، وانتخاب حكومة حماس، وتدمير السلطة الفلسطينية، كل ذلك من الأسباب التي ساعدت "إسرائيل" على فرض سيطرتها الفعلية على احتياطيات الغاز البحرية في غزة.

تتعامل شركة الغاز البريطانية (BG Group) مع حكومة تل أبيب. وفي المقابل، تم تجاوز حكومة حماس فيما يتعلق بحقوق التنقيب والتطوير لحقول الغاز.

كان انتخاب رئيس الوزراء آرييل شارون في عام 2001 بمثابة نقطة تحول رئيسية. وقد تم الطعن في سيادة فلسطين على حقول الغاز البحرية في المحكمة العليا الإسرائيلية. صرح شارون بشكل لا لبس فيه أن "إسرائيل لن تشتري الغاز من فلسطين أبدًا"، ملمحًا إلى أن احتياطيات الغاز البحرية في غزة مملوكة لإسرائيل.

في عام 2003، استخدم أرييل شارون حق النقض (الفيتو) ضد صفقة أولية، من شأنها أن تسمح لشركة الغاز البريطانية بتزويد "إسرائيل" بالغاز الطبيعي من الآبار البحرية في غزة. (إندبندنت، 19 أغسطس 2003)

وكان فوز حماس في الانتخابات عام 2006 سبباً في زوال السلطة الفلسطينية، التي أصبحت محصورة في الضفة الغربية، في ظل نظام محمود عباس بالوكالة.

وفي عام 2006، كانت شركة بريتيش غاز "على وشك توقيع صفقة لضخ الغاز إلى مصر". (تايمز 23 مايو 2007). وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تدخل نيابة عن "إسرائيل" بهدف إلغاء الاتفاق مع مصر.

وفي العام التالي، في مايو/أيار 2007، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اقتراح قدمه رئيس الوزراء إيهود أولمرت "لشراء الغاز من السلطة الفلسطينية". وكان العقد المقترح بقيمة 4 مليارات دولار، مع أرباح تصل إلى 2 مليار دولار، منها مليار دولار للفلسطينيين.

لكن تل أبيب لم يكن لديها أي نية لتقاسم العائدات مع فلسطين. تم تشكيل فريق إسرائيلي من المفاوضين من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة BG، متجاوزًا كلاً من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية: "تريد السلطات الإسرائيلية أن يحصل الفلسطينيون على أموال مقابل السلع والخدمات، وتصر على عدم إرسال أي أموال إلى الحكومة التي تسيطر عليها حماس".

وكان الهدف بالأساس هو إلغاء العقد الموقع عام 1999 بين مجموعة بي جي والسلطة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات.

وبموجب الاتفاقية المقترحة لعام 2007 مع شركة غاز البريطانية، كان من المقرر أن يتم نقل الغاز الفلسطيني من الآبار البحرية في غزة عبر خط أنابيب تحت البحر إلى ميناء عسقلان البحري الإسرائيلي، وبالتالي نقل السيطرة على بيع الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل".

الصفقة سقطت. تم تعليق المفاوضات:

"رئيس الموساد مئير داغان عارض الصفقة لأسباب أمنية، لأن العائدات ستمول الإرهاب". (عضو الكنيست جلعاد إردان، خطاب أمام الكنيست حول "نية نائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت شراء الغاز من الفلسطينيين عندما يكون الدفع في خدمة حماس"، 1 مارس/آذار 2006، نقلاً عن اللفتنانت جنرال (المتقاعد) موشيه يعلون، هل يهدد الشراء المحتمل للغاز البريطاني من المياه الساحلية في غزة "الأمن القومي الإسرائيلي"، مركز القدس للشؤون العامة، أكتوبر 2007؟

وكانت نية "إسرائيل" هي استبعاد إمكانية دفع الإتاوات للفلسطينيين. في كانون الأول (ديسمبر) 2007، انسحبت مجموعة BG من المفاوضات مع "إسرائيل" وفي كانون الثاني (يناير) 2008 أغلقت مكتبها في "إسرائيل" (موقع BG الإلكتروني).

خطة الغزو على لوحة الرسم

لقد بدأ تنفيذ خطة غزو قطاع غزة في إطار "عملية الرصاص المصبوب" في حزيران/يونيو 2008، بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية:

"قالت مصادر في مؤسسة الجيش إن وزير الجيش إيهود باراك أصدر تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلية بالاستعداد للعملية منذ أكثر من ستة أشهر [يونيو أو قبل يونيو]، حتى عندما بدأت إسرائيل في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس." (باراك رافيد، عملية "الرصاص المصبوب": ضربة جوية إسرائيلية بعد أشهر من التخطيط، هآرتس، 27 ديسمبر 2008)

وفي الشهر نفسه، اتصلت السلطات الإسرائيلية بشركة بريتيش غاز، بهدف استئناف المفاوضات الحاسمة المتعلقة بشراء الغاز الطبيعي من غزة:

“اتفق المدير العام لوزارة المالية ياروم أرياف ومدير عام وزارة البنى التحتية الوطنية هيزي كوغلر على إبلاغ شركة BG برغبة "إسرائيل" في استئناف المحادثات.

وأضافت المصادر أن شركة بي جي لم تستجب رسميًا بعد لطلب "إسرائيل"، لكن من المحتمل أن يأتي المديرون التنفيذيون للشركة إلى إسرائيل في غضون أسابيع قليلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين. (جلوب أونلاين – ساحة الأعمال الإسرائيلية، 23 يونيو 2008)

وتزامن القرار بتسريع المفاوضات مع شركة الغاز البريطانية (مجموعة بي جي) من الناحية التاريخية مع التخطيط لغزو غزة الذي بدأ في يونيو/حزيران. ويبدو أن "إسرائيل" كانت حريصة على التوصل إلى اتفاق مع مجموعة بي جي قبل الغزو، الذي كان بالفعل في مرحلة تخطيط متقدمة.

علاوة على ذلك، فإن هذه المفاوضات مع شركة الغاز البريطانية أجرتها حكومة إيهود أولمرت مع العلم بأن الغزو العسكري كان على طاولة الرسم. وفي جميع الاحتمالات، كانت الحكومة الإسرائيلية تفكر أيضًا في ترتيب سياسي إقليمي جديد "لما بعد الحرب" لقطاع غزة.

في الواقع، كانت المفاوضات بين شركة الغاز البريطانية والمسؤولين الإسرائيليين مستمرة في أكتوبر 2008، قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من بدء التفجيرات في 27 ديسمبر.

في نوفمبر 2008، أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة البنى التحتية الوطنية تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية للدخول في مفاوضات مع شركة بريتيش غاز، بشأن شراء الغاز الطبيعي من الامتياز البحري لشركة بي جي في غزة. (جلوب، 13 نوفمبر 2008)

"كتب المدير العام لوزارة المالية ياروم أرياف والمدير العام لوزارة البنى التحتية الوطنية هيزي كوغلر إلى الرئيس التنفيذي لشركة IEC عاموس لاسكر مؤخرًا، لإبلاغه بقرار الحكومة بالسماح بالمضي قدمًا في المفاوضات، بما يتماشى مع اقتراح الإطار الذي وافقت عليه في وقت سابق من هذا العام.

ووافق مجلس إدارة اللجنة الانتخابية المستقلة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة موتي فريدمان، على مبادئ اقتراح الإطار قبل بضعة أسابيع. وستبدأ المحادثات مع مجموعة بي جي بمجرد موافقة مجلس الإدارة على الإعفاء من المناقصة. (جلوب 13 نوفمبر 2008)

غزة والجغرافيا السياسية للطاقة

إن الاحتلال العسكري لغزة يهدف إلى نقل السيادة على حقول الغاز إلى "إسرائيل" في انتهاك للقانون الدولي. وهنا تكمن العديد من الأسئلة:

ماذا يمكن أن نتوقع في أعقاب الغزو؟

ما هي نية "إسرائيل" فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي في فلسطين؟

ترتيب إقليمي جديد، مع تمركز قوات إسرائيلية و/أو قوات حفظ السلام؟

عسكرة ساحل غزة بأكمله، ما هو الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل؟

والمصادرة التامة لحقول الغاز الفلسطينية والإعلان الأحادي الجانب للسيادة الإسرائيلية على المناطق البحرية في غزة؟

وإذا حدث ذلك، فسيتم دمج حقول الغاز في غزة في المنشآت البحرية الإسرائيلية، المتاخمة لتلك الموجودة في قطاع غزة.

ترتبط هذه المنشآت البحرية المختلفة أيضًا بممر نقل الطاقة الإسرائيلي، الذي يمتد من ميناء إيلات، وهو محطة لخطوط أنابيب النفط، على البحر الأحمر إلى الميناء البحري - محطة خط الأنابيب في عسقلان، وشمالًا إلى حيفا، ويربط في النهاية من خلال خط أنابيب إسرائيلي تركي مقترح يصل إلى ميناء جيهان التركي.

لكن "ما هو متوخى هو ربط خط أنابيب BTC بخط أنابيب إيلات-عسقلان العابر لإسرائيل، والمعروف أيضًا باسم خط أنابيب إسرائيل".

المصدر: Global Research