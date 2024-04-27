الرئيس يعرب عن تقديره لمواقف إسبانيا المبدئية ودعمها للقضية الفلسطينية

وطن: أعرب الرئيس محمود عباس، عن تقديره وامتنانه لإسبانيا، على مواقفها المبدئية والثابتة تجاه قضية شعبنا طيلة عقود نضاله المشروع.

وثمن الرئيس في رسالة بعثها لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعم إسبانيا لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، ودعوتها المتكررة لوقف إطلاق نار فوري، ومساهمتها في التخفيف من الوضع الكارثي الذي يعانيه شعبنا، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية له، دون قيود، والجهود القيمة والمهمة، للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد الرئيس، لرئيس الوزراء الإسباني "أننا وشعبنا الفلسطيني، على ثقة تامة، بأنكم بحكمتكم وخبرتكم، وبنهج إسبانيا في تحقيق العدل واحترام الإنسان وحقوقه، ستتخذون القرار المناسب، وبما ينسجم مع مصلحة بلدكم الصديق، التي نعتز بقيمها ومبادئها وسعيها لتحقيق السلام والاستقرار الدولي". وتمنى الرئيس، لرئيس الوزراء الإسباني، الصحة والسعادة ودوام النجاح، ولإسبانيا الصديقة، ملكا وحكومة وشعبا، المزيد من التقدم والرخاء.



