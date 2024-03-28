وفد حركة فتح يعقد لقاءً مع الأكاديميين وكوادر الحركة في القاهرة لمناقشة الأفق السياسي

رام الله - وطن: عقد وفد من قيادة حركة فتح مكون من نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية: عزام الأحمد، روحي فتوح وسمير الرفاعي، وأمين سر حركة فتح في مصر محمد غريب، في مكتب الحركة في مصر، اجتماعا مع عدد من أعضاء لجنة الإقليم وكوادر الحركة والأكاديميين القادمين من غزة.

وتناول اللقاء العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك الأفق السياسي وجهود القيادة الفلسطينية في إقناع العالم بالرواية الفلسطينية ودحض الرواية الإسرائيلية، بالإضافة إلى التداعيات الدبلوماسية للعدوان على غزة ومعاناة الشعب هناك.

كما تم التأكيد على "أهمية التكاتف والاصطفاف خلف القيادة وبذل كل الجهود لتخفيف معاناة الشعب وتحسين أوضاع الأخوة القادمين من غزة".