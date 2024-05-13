ما وراء الحدود: عالم الميتافيرس

كتبت: ولاء الحرباوي

التكنولوجيا والانترنت محركان رئيسيان للتطور والإبداع في مختلف المجالات بدءاً من الاتصالات والتجارة الى التعليم والطب ومع تطورهما أصبح من الممكن التفاعل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم بسهولة وفعالية وبما في ذلك الميتافيرس.

الميتافيرس أو ما يلقب بالعالم الافتراضي وهو كون فريد من نوعه حيث ينغمس البشر فيه , وهو عبارة عن تداخل العالم الحقيقي بالخيال ويرتبط باندماج الواقع مع عالم افتراضي الأبعاد من خلال ارتداء نظارة ثلاثية الابعاد او غيرها من الآلات المتطورة تكنولوجياً, وهو أيضا وسيلة للتواصل و التفاعل مع البشر في مساحات افتراضية , حيثُ يمكن لأي شخص الدخول الى ذلك العالم الخيالي وبناء عالمهِ الخاص بعيداً عن الواقعي، حيثُ تجمع كلمة ميتافيرس بين كلمتين هما البادئة "ميتا" بمعنى البعد و الكلمة الثانية "فيرس" بمعنى الكون , وتستخدم لوصف مفهوم الأنترنت و التواصل في المستقبل، حيث يعود مصطلح الميتافيرس إلى الروائي" نيل ستيفنسون "الذي ابتكر المصطلح عام 1992 في روايته «سنو كراش» التي تخيل فيها شخصيات افتراضية حية تلتقي في مبانٍ ثلاثية الأبعاد وغيرها من بيئات الواقع الافتراضي.

التفاعل داخل العالم الافتراضي وما ينتج عنه من مزايا وأضرار

التداخل بين الواقع والخيال هو التلاعب بحدوده حيث يمكن أن تدور القصة في عالم واحد وفجأة تنتقل الى عالم آخر دون تحديد واضح للحدود بينهما، وكما نعلم ان الميتافيرس ليس تطبيق نقوم بتحميله على الجهاز بل هو في الأساس عالم رقمي تستخدم فيه أدوات واقعية موجودة في عالمنا الواقعي، ومن اجل الوصول الى ذلك الواقع الخيالي تحتاج الى النظارة الواقعية التي من خلالها نقوم بتثبيت أحد التطبيقات أو الألعاب الداعمة للميتا فيرس في الواقع الخيالي، وهناك امثلة على الميتافيرس "العالم الجديد" حيث تستطيع إنشاء شخصيتك الملقبة ب " أفاتار " التي تمثل هويتك وجسدك الافتراضي، وبذلك يتفاعلون داخل العالم الخيالي الذي يعيشون فيه، ويكمن لهذا العالم ميزات عديدة ومنها يمكن تكوين الصداقات ودخول للاجتماعات افتراضية، وتطوير التعليم التفاعلي والسفر عبر الزمن افتراضيا، وخلق وظيفة رقمية و تقوية الحواس مثل السمع، والحركة ويمكن أيضا استخدامه في مجالات كثيرة، ونظراً لهذه الميزات إلا أن هناك سلبيات كثيرة له ومنها أنه يسبب الإدمان الحصري فهذا يشجع على الانطوائية والبقاء لساعات طويلة قد يسبب مشاكل صحية نتيجة إهمال احتياجاتنا اليومية من طعام وشراب والانخراط داخل ذلك العالم , والتكلفة العالية ويعتبر الواقع الافتراضي مكلفا جدا ولا يمكن للذين لا يتحملون تكلفته من استخدامه .

دور الصحافة في عصر الميتافيرس

باستخدام التكنولوجيا الحديثة، اندمجت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز مع الصحافة، حيثُ يتيح للصحافة فرصًا جديدة، فيمكن للصحفيين خلق محتوى متطور وتجربة إعلامية مميزة للتفاعل مع الجمهور في بيئة افتراضية مبتكرة، وبذلك يمكننا قراءة إحدى الصحف ومشاركتها مع الآخرين على الفور، ويؤثر ايضاً على المجال الإعلامي، فهو يستطيع صنع استوديو افتراضي ولهُ ميزات أكثر من الاستوديو الحقيقي ويمكن لهذا الاستوديو الافتراضي استضافة الالف من الأشخاص من حول العالم دون مشاكل او تقييد ب المساحة وغيرها، مما يوفر تكلفة إنشاء استوديوهات واقعية باهظة التكلفة في خفض عدد العاملين ويرفع من على عاتق المؤسسات الإعلامية تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتنقل وداخل هذا الاستوديو نستطيع أن نعرض مواد مصورة وفيديوهات وبث مباشر للحلقات أو تسجيلها عن طريق نظارة VR وعرضها على شكل فيديو مصور على منصات سواء داخل أو خارج الميتافيرس.

الإثارة والتفاعل اللا محدودة

بفضل تقنيات الميتافيرس الحديثة، تجاورت الألعاب داخل عالمها الخيالي حدود الشاشة التقليدية حيثُ يمكن للمستخدمين أن يشاركوا في مغامرات استثنائية، ويصبحون جزءًا من القصة نفسها بشكلٍ مباشر وبفضل هذه التجربة التفاعلية الغنية، تتحول الألعاب في الميتافيرس إلى تجارب شيقة تفاعلية تعزز الإثارة وتمنح اللاعبين شعورًا بالمشاركة الفعلية وعلى سبيل المثال قامت المشهورة باريس هيلتون بشراء جزيرة داخل العالم الافتراضي على منصة "روبلوكس" حيثُ أطلقت عليها اسم " عالم باريس " وتتيح الفرصة لمتابعيها زيارة الجزيرة والتفاعل معها، كما أن شركة نايك صنعت عالمها الافتراضي الخاص وأطلقت عليه اسم "Nike Land" وبذلك أتاحت الفرصة للزوار للعب كرة القدم ومنحهم أحذية Nike الرياضية.

الميتافيرس ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو تحول ثقافي وتكنولوجي يعكس تطورًا هائلا في طريقتنا بعالم الانترنت للتفاعل مع العالم من حولنا بشكلٍ مختلف، ومع ذلك، لا بد لنا من أن نكون على دراية بالتحديات والمخاطر التي قد تنشأ، وأن نعمل جاهدين على مواجهتها وحلها بذكاء ووعي وألا نقع تحت شباك عالمٍ افتراضي. ويجب التوازن بين الاستمتاع بالفوائد الكبيرة للميتافيرس وبين التحكم في تأثيرها السلبي واستغلال الفرص يعتبر أمرًا ضروريًا ويمكننا تعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وتشكيل مستقبل باهر وفريد من نوعه في تكنولوجيا عالم التطور والابداع.