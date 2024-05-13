بورصة فلسطين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2024

وطن: أفصحت بورصة فلسطين عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام 2024، حيث بلغ الربح الصافي 49 ألف دولار مقارنة بـ 265 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 64%.

ويعود هذا الانخفاض في الأرباح إلى التراجع الحاد في قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التداول 22 مليون دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 98 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي أي بتراجع نسبته 78%.

كما تراجع مؤشر القدس خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 7.8%، فيما تراجعت القيمة السوقية من 4.6 مليارات دولار تقريباً إلى 4.3 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 6.6%.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية قبل أن يتم لاحقاً إدراجها للتداول بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وهي الجهة المنظمة لإصدار وتداول الأوراق المالية في فلسطين، وتضم 49 شركة مُدرجة موزعة على خمسة قطاعات وهي البنوك، والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.

