المعارك تشتد في جباليا ورفح والاحتلال يخسر 716 عسكريا خلال عام

وطن: تواصلت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على جبهات عدة في قطاع غزة، ولا سيما في مخيم جباليا شمالا، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 من عناصره خلال 24 ساعة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاشتباكات تدور حاليا في عدة محاور بمخيم جباليا، كما تنفذ المقاومة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة وفي المناطق الشرقية من رفح جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- عبر تليغرام إن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي الياسين 105 دبابتين من طراز ميركافا حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا.

وفي المجمل، استهدفت القسام منذ صباح اليوم ما لا يقل عن 8 دبابات تابعة لجيش الاحتلال في كل من جباليا ورفح، و5 آليات أخرى بين ناقلات جند وجرافات شرقي رفح.

كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي في جيش الاحتلال خلف مدارس معسكر جباليا.

وكذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها أوقعوا قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية شرق جباليا، كما استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة "آر بي جي" في المحور نفسه.



معارك رفح

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون منذ صباح اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح.

وأعلنت أنها استهدفت -بعملية مشتركة مع كتائب القسام- ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال من نوع نمر، بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح.

واشتركت سرايا القدس أيضا مع كتائب القسام في تنفيذ قصف بقذائف الهاون من العيار الثقيل على تجمعات لقوات الاحتلال داخل معبر رفح.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن عناصر من حماس أطلقوا قذائف هاون على القوات التابعة لجيش الاحتلافل في منطقة معبر رفح.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة 19 عسكريا في صفوفه خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 14 في معارك قطاع غزة.

وكان قد اعترف -أمس الأحد- بجرح 50 عسكريا في يوم واحد، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الحرب على غزة.

وارتفع إجمالي العدد المعلن لجرحى جيش الاحتلال إلى 3434 جريحا، بينهم 529 أصيبوا بجروح خطيرة.



قتلى الاحتلال

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إن حكومة الاحتلال فقدت خلال سنة أكثر من 1500 "إسرائيلي"، بينهم 716 من الجنود والضباط.

وأضاف في تصريحاته اليوم أن "الحرب مستمرة حتى إعادة المختطفين وتحييد سلطة حماس".

وتأتي التطورات الميدانية المتلاحقة في غزة رغم مرور أكثر من 7 أشهر على حرب قوات الاحتلال التي وصفها خبراء أمميون وحقوقيون بأنها حرب إبادة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.



مجازر جديدة

وأفادت مصادر صحفية -اليوم- باستشهاد وجرح فلسطينيين جراء غارة على الشارع العام في بيت لاهيا شمالي القطاع.

في الوقت نفسه، تواصلت الغارات والقصف المدفعي على مخيم جباليا شمالي القطاع، وجرى نقل مصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

وفي جنوب القطاع، نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على حيي الجنينة والسلام شرقي مدينة رفح، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة بعد ظهر اليوم إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 57 شهيدا و82 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 35 ألفا و91 شهيدا، و78 ألفا و827 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للوزارة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة العبرية