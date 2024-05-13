عائلات مئات جنود الاحتلال تطالب غالانت وهاليفي بعدم اجتياح رفح

وطن: "لن نقف مكتوفي الأيدي.. اجتياح رفح سيكون بمثابة فخ مميت لأبنائنا"، تهديدات أطلقتها مئات العائلات لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وجه كل من وزير أمن الاحتلال وقائد الأركان، مع إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في العملية العسكرية في رفح، وتصويرها على أنّها ضرورية من أجل تحقيق "النصر الكامل"، وأنّها "آخر معقل لحماس".

هذه الصورة لم تقنع المئات من جنود الاحتلال وعائلاتهم، فأهالي الجنود وجّهوا رسالة أُرسلت إلى وزير الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تُفيد بأنّ الهجوم على مدينة رفح "يبدو أنه لا يقل عن كونه تهوراً".

الرسالة وقّعها أهالي أكثر من 900 جندي إسرائيلي، منتشرين في قطاع غزّة، حثّوا فيها جيش الاحتلال على إلغاء الهجوم على رفح، واصفين إياه بـ "الفخ المميت" لأبنائهم.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت في الـ2 من أيار/مايو، ونشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "من الواضح لأيّ شخص، لديه حس سليم، أنّه بعد أشهر من التحذيرات والإعلانات بشأن التوغل في رفح، هناك قوات في الجانب الآخر تستعدّ لضرب قواتنا".

وتضيف الرسالة، الموجَّهة إلى غالانت وهاليفي، إن "أبناءنا منهَكون جسدياً وذهنياً. والآن، تنويان إرسالهم إلى هذا الوضع المحفوف بالمخاطر. يبدو أن هذا ليس أقل من تهور".

ووقع على الرسالة في البداية أهالي نحو 600 جندي، لكن في الأيام الأخيرة وقع عليها أهالي 300 جندي آخرين.



وتحدثت والدة ضابط الاحتلال عن العملية العسكرية في رفح، وقالت إن "ابني أرسل إليّ رسالة عبر الواتساب قبل بضع دقائق. قال لي إنّهم في طريقهم إلى رفح". وعلقت قائلةً: "أنا مرتعبة. نحن لسنا ضد مهمة محاربة حماس، لكن دخول رفح لا يبرر هذه المهمة".

وهذا أيضاً ما أكّدته والدة جندي إسرائيلي، من القوات الخاصة المنتشرة في غزّة، واصفةً رفح بأنّها "فخ الموت"، وأضافت: "كان لدى حماس كثير من الوقت لإعداد المكان لقتل جنودنا. نحن قلقون للغاية".

ليس هذا فحسب، بل تجسدت أيضاً مخاوف عائلات جنود الاحتلال، حينما تمكنت حماس من إعادة فرض سلطتها فوراً على المناطق التي انسحب "الجيش" الإسرائيلي منها، وفقاً لوالدة الجندي الإسرائيلي، والتي قالت إنّه "في الأشهر الأولى من الحرب، دعمنا العملية كلها، ولم يكن هناك خيار آخر سوى القتال والتخلص من حماس في غزة. لكن في الأشهر الأخيرة، أدركنا أنّه لا توجد خطة واضحة".

انعدام الأهداف الاستراتيجية لاجتياح رفح، كما العمليات التي حدثت في سائر مناطق القطاع، يترافق مع استدعاء "الجيش" الإسرائيلي ما يقرب من 360 ألف جندي في الاحتياط إلى التجنُّد في المعركة ضد حماس، وسط غموض بشأن عدد الجنود الإسرائيليين المتمركزين في غزّة.

ولا تقتصر القضية على رفض عائلات الجنود اجتياح رفح. ففي وقتٍ سابق، كشفت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّ 30 ضابطاً وجندياً من قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال يرفضون أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح، بسبب عجزهم عن مواصلة القتال في قطاع غزّة، بعد نحو 7 أشهر من القتال.

المصدر:"الميادين"