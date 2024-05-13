"نتيجة قصف الاحتلال الهمجي".. أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة مكلَّفة بحماية 4 أسرى اسرائيليين بينهم بولين

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، فقدان الاتصال بالمجموعة المكلفة حماية أسرى للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيانٍ نشره أبو عبيدة، عبر قناته في تلغرام، أنه "نتيجة قصف الاحتلال الهمجي، خلال الأيام الـ 10 الماضية، انقطع اتصالنا بمجموعة من مجاهدينا تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين، بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

وفي نيسان/أبريل الماضي، نشرت "كتائب القسّام" رسالةً مصوّرةً للأسير الإسرائيلي لديها في غزّة، هيرش غولدبيرغ بولين، طالب فيها رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، والوزراء بإعادة الأسرى، والاستقالة من مناصبهم.

وأكّد بولين أنّ أحداً من هؤلاء لم يَحمِه وسواه في الـ7 من أكتوبر، مطالباً إيّاهم بـ"أن يخجلوا من أنفسهم، لأنّهم أهملوا آلاف المستوطنين، وتركوا الأسرى 200 يوم (حتى ذلك الحين)، ورفضوا كلّ الصفقات المعروضة عليهم، ولأنّ غارات سلاح الجو الإسرائيلي قتلت منهم 70 أسيراً".

وسأل بولين نتنياهو وأعضاء حكومته وأعضاء "كابينت" الحرب: "ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟"، مطالباً إياهم، بينما يتناولون الغداء مع عائلاتهم، بأن يفكّروا في الأسرى الموجودين تحت الأرض من دون ماء ولا أكل ولا شمس ولا علاج.



وقبل يومين، أعلن أبو عبيدة وفاة الأسير الإسرائيلي، نداف بوبلابيل (51 عاماً)، والذي يحمل الجنسية البريطانية، من جرّاء إصابته في استهداف الاحتلال مكان أسره، قبل نحو شهر.

ونشرت "كتائب القسّام"، في قناتها في "تلغرام"، مقطع فيديو بعنوان "صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل"، لإعلان مقتل الأسير الإسرائيلي.

المصدر: الميادين