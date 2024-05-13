جيش الاحتلال: إصابة 11 جنديا بينهم 6 بحالة خطيرة

وطن: أقر جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بإصابة 11 جنديا وثلاثة موظفين في وزارة الأمن بأنحاء قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، في عمليات لفصائل المقاومة الفلسطينية وكذلك في نيران صديقة خلال "حادث عملياتي" في صفوف قواته.



وقال الجيش إن "جنديين من وحدة "هلوم" (وحدة هندسية قتالية خاصة، من وحدات النخبة) أصيبا اليوم (الإثنين)، بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة، من جراء إطلاق قذائف هاون تجاه القوات في منطقة معبر رفح".

وأضاف، في بيان، أن استهداف قواته في منطقة معبر رفح أسفر كذلك عن "إصابة ستة مقاتلين آخرين بجروح متوسطة" الخطورة؛ وأكد مستشفى "بيلينسون" في تل أبيب، اليوم، استقبال 4 مصابين من غزة، بينهم حالة حرجة وحالتان خطيرتان.

كما أقر الجيش بأن "عاملا في إحدى شركات المقاولات التابعة لوزارة جيش الاحتلال كان في مهمة في المنطقة، أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب عاملان آخران كانا ينفذان مهام في المنطقة، جنوبي قطاع غزة، بجروح طفيفة".

وتابع جيش الاحتلال أنه "أمس (الأحد) أصيب جندي في كتيبة "روتيم" التابعة للواء "غفعاتي"، بجروح خطيرة خلال معركة شمالي قطاع غزة".

كما أقر الجيش بإصابة "مقاتلين في صفوف الكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني"، بجروح خطيرة، أول من أمس (السبت) نتيجة لحادث عملياتي في منطقة حدود قطاع غزة، قرب نير عام".

واعترف أن المقاتلين "أصيبا بنيران جيش الاحتلال خلال هجمات شنها على أهداف إرهابية في قطاع غزة، في إطار تقديم الدعم للقوات المتوغلة".



