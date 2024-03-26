إفطار بلا طعام

وطن: يعاني النازحون في مراكز النزوح من أوضاع معيشية سيئة في ظل رمضان والنقص الحاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية المتوفرة.

وقالت النازحة "أم علي" لوطن، إن غالبية الأسر في قطاع غزة كانت في السابق تعد طبخة الملوخية في أول يوم رمضان، لكن اليوم لا يحدث ذلك في ظل الوضع السيء جدا.

وأشارت "أم علي" إلى فقدان غالبية المواد الغذائية، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث يصل سعر البيضة الواحدة 10 شواكل، مع العلم أنه سعر طبق البيض المكون من 30 بيضة كان قبل الحرب أقل من 20 شيكلا.

وأضافت الطفلة النازحة من غزة حورية أبو عيسى لوطن، "كنا في رمضان سابقا، عايشين حياة حلوة ونتسحر اشياء كثيرة، لكن الان نتسحر جبنة مع شاي مر، والحياة سيئة، كنا نأكل أكلات كثيرة، لكن الآن ما في غذاء ولا شيء".

وأعربت عن أمنيتها بتوقف الحرب والعودة إلى منزلها في غزة مع عائلتها.