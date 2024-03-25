حزب الشعب يؤكد على دعوته لحكومة توافق وطني والالتزام بالأولويات الوطنية لشعبنا

وطن: التقى وفد قيادي من حزب الشعب برئاسة الأمين العام بسام الصالحي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف د. محمد مصطفى، وذلك بناء على دعوة من الدكتور محمد مصطفى.

وأكد وفد حزب الشعب على موقف الحزب الثابت والقائم على ضرورة التوافق الوطني بهذا الشأن، وبما لا يجعل من موضوع الحكومة عبئاَ جديداَ على مشهد الانقسام الفلسطيني.

وشدد حزب الشعب على أن حكومة توافق وطني هي وحدها القادرة على مواجهة التحديات الراهنة الماثلة أمام شعبنا وقضيته، والمهام المعقدة التي يفرضها واقع الاحتلال والعدوان والحصار المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد وفد الحزب أن إمكانية ذلك ممكنه عبر مواصلة الحوار الذي تم في موسكو مع الكل الوطني الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس، للوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة، من ضمنها تشكيل حكومة توافق وطني، تقوم بالأساس على الالتزام بالأولويات الوطنية الملحة لشعبنا، وفي مقدمتها إنهاء العدوان على قطاع غزة وكسر الحصار عنه وتلبية احتياجاته، بما في ذلك وضع خطة اعادة اعماره، وتعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية كافة.

هذا وحضر اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف، إلى جانب الأمين العام بسام الصالحي، عضوي اللجنة المركزية للحزب، نصر أبو جيش ونظام عطايا.