في إطار تقديم أفضل خدمات التجوال.. Ooredoo فلسطين تعزز وتوسع شراكتها مع أورنج وأمنية في الأردن

وطن: اختتم الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. سامر فارس ووفد من الإدارة التنفيذية سلسلة اجتماعات عمل في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بهدف تعزيز وتوسيع التعاون مع شركاء Ooredoo الاستراتيجيين في خدمات التجوال والاتصال من وإلى الأردن، ويأتي ذلك في إطار حرص Ooredoo على تقديم أفضل خدمات التجوال للمشترك الفلسطيني خلال مروره عبر الأردن الذي يعتبر بوابته الأولى نحو العالم.

وشملت الجولة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورنج للاتصالات في الأردن بحضور رئيسها التنفيذي فيليب منصور ووفد من الإدارة التنفيذية للشركة، وفي لقاء منفصل تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى مع شركة أمنية للاتصالات ممثلة برئيسها التنفيذي فيصل قمحية ومجموعة من المدراء التنفيذيين للشركة. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين لتوفير خدمات تجوال عبر خدمات الجيلين الرابع والخامس المميزة وذات الجودة العالية وبأفضل الأسعار للمشترك الفلسطيني خلال سفره من فلسطين إلى الأردن عبورًا أو إقامة، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجيات Ooredoo في الحفاظ على أعلى مستويات من رضا المشتركين، بالإضافة لتوفير خدمات اتصال دولية بين فلسطين والأردن بجودة عالية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. سامر فارس: "إن المملكة الأردنية تعتبر بوابة الفلسطينيين نحو العالم، لذلك وضمن مساعينا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لمشتركينا قمنا بتجديد الاتفاقيات مع شركتي أورنج وأمنية لتقديم خدمات التجوال لمشتركي Ooredoo فلسطين خلال سفرهم إلى الأردن والإقامة فيها أو العبور نحو أي من دول العالم. وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موسمي الحج والصيف لهذا العام، وحاجة الفلسطينيين للبقاء على اتصال بأهلهم خلال سفرهم وتحديدًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين مؤخرًا".

وأضاف د. سامر: "Ooredoo فلسطين لديها رؤية وإستراتيجية للحفاظ على مكانتها السوقية الرائدة في مجال البيانات، وإن خدمات التجوال عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس هي من أهم ركائز المضي قدمًا نحو تعزيز هذه المكانة السوقية المتقدمة، كما إن هاتين الاتفاقيتين تهدفان أيضًا للحفاظ على خدمات اتصال بين البلدين الشقيقين الأردن وفلسطين بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار تفضيلية تمكن الأهل بين البلدين من البقاء على اتصال دائم".

وختم د. سامر بتوجيه شكره إلى الإدارة التنفيذية في كل من شركة أورنج وشركة أمنية على ما قدموه من تعاون ومهنية في إبرام الاتفاقيتين بما فيه من مصلحة مشتركة للشركات والمشتركين على حد سواء.