شتات تحت القصف

وطن: يقول أحد المواطنين النازحين من شمال غزة لوطن، إن الاحتلال لم يبلغهم بإخلاء منطقة النزوح، حيث كانوا في إحدى مدارس النزوح بمنطقة شمال غزة، وبدأ طيران الاحتلال بإطلاق النار عليهم مما اضطرهم إلى الخروج، لكن لا يعرفون أي منطقة آمنة يتوجهون إليها.



وتضيف نازحة أخرى من منطقة شمال غزة لوطن، أن طيران الاحتلال والقناصة بدأوا بإطلاق النار على النازحين. مضيفة: لا مكان آمن في غزة مطلقا.

ويقول أحد المواطنين في مخيم البريج لوطن، إنه لم يبق إلا عدد قليل من المواطنين في المخيم. مضيفا أنه بعد بالاستعداد هو الأخر للنزوح إلى منطقة دير البلح.

وأشار نازح أخر لوطن، إلى أن طائرات الاحتلال قامت بإلقاء المناشير التحذيرية فوق رؤوسهم تطالبهم بالنزوح، ما اضطرهم للنزوح بملابسهم فقط. فيما ناشد أخر بوقف إطلاق النار، قائلا: إحنا بناشد الامة والناس احنا تبهدلنا .. بكفي.