غزة حاضرة في حفل افتتاح كأس آسيا

وطن: تضمّن حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم أمس الجمعة لفتة خاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث صعد قائد المنتخب الفلسطيني إلى المسرح لأداء قسم البطولة خلال العرض الرئيسي.

على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ88 ألف متفرّج، وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية للدولة المضيفة مع لبنان، قدّم قائد قطر حسن الهيدوس نظيره الفلسطيني مصعب البطاط الذي أدى قسم البطولة. وجاء ذلك بعد عرض غنائي وراقص تم فيه استخدام جزء من النشيد الوطني الفلسطيني.

وصعد البطاط إلى المسرح بملابس منتخب بلاده وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية، وأدى القسم نيابة عن جميع اللاعبين.

وسيبدأ فريقه مشواره في كأس آسيا بمواجهة إيران الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء، و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة