ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"

وطن: أدى ربع مليون مواطن ومواطنة( 250 ألفا) من انحاء فلسطين اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم اجراءات الاحتلال وحواجزه التي حالت دون وصول اخرين للقدس.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس أن 250 الف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وتوافد الاف المصلين منذ ساعات الفجر الاولى الى مدينة القدس لاداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان.

وواجه المصلون من كافة مدن الضفة اجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال عرقلت وصولهم الى المسجد الاقصى، وحالت دون وصول اخرين، رغم مزاعم الاحتلال بالسماح للمصلين بالدخول للمسجد الاقصى واداء الصلاة خلال ايام الجمعة من شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.