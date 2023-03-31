الاحتلال يعيق وصول آلاف المصلين إلى الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

وطن: شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها امام آلاف المواطنين/ات المتجهين إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصولهم إليه، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

واعاق الاحتلال عبور المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى، من حاجز "قلنديا"، رغم زعمه بالسماح للمواطنين خلال رمضان بالدخول إلى المسجد .

وبدأ المصلون بالتوافد إلى باحات المسجد الأقصى، منذ ساعات الفجر الاولى اليوم الجمعة، تلبية لدعوات مقدسية للمشاركة في حملة "الفجر العظيم"، تحت اسم "فجر الشهداء"، وأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية المختلفة لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، الساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وتسيطر حالة من الترقب على المواطنين من تعرض المسجد الأقصى المبارك لعدوان واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل، سيما وان جماعات الهيكل المزعوم دعت المستوطن بالعمل على ذبح قرابين في المسجد الاقصى خلال "عيد الفصح" اليهــودي الأسبوع القادم.