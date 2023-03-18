قوات الاحتلال تهدم منشأتين في بلدة الزعيم شرق القدس

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منشأتين سكنيتين في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات وجرافات بلدية الاحتلال في القدس، هدمت منشأتين سكنيتين من الخشب و"الزينكو" يقطنها 11 مواطنا معظمهم من الأطفال، ومساحة كل منها 100 متر مربع، تعودان للمواطنين عودة محمد السعيدي وحمزة محمد عودة السعيدي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت المصادر بأن هاتين المنشأتين شيدتا عام 1993، وتسلم أصحابها قرارا بالإخلاء ووقف البناء فيهما عام 1997 عدا عن فرض غرامة مالية.