إصابة حرجة لشاب بإطلاق نار في مخيم شعفاط

وطن: أصيب شاب، يبلغ 34 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، مساء الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أطلقوا عدة عيارات نارية على الشاب، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هار هتسوفيم" في القدس لاستكمال العلاج.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها باشرت التحقيق في الجريمة، ووفقا للاشتباه فإن الخلفية جنائية؛ حسبما في جاء في بيان لها.

عرب 48