الاحتلال يبعد المرابطة خديجة خويص عن الأقصى أسبوعًا

وطن: سلمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المرابطة خديجة خويص قرارا بالابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وقال مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة أثناء دخولها للمسجد الأقصى من باب الأسباط، وأقتادتها إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة.

وأخلت الشرطة سبيل المرابطة خويص بعد احتجازها والتحقيق معها لعدة ساعات، قبل تسليمها قرارا بابعادها عن المسجد الأقصى.

كما سلمت شرطة الاحتلال اليوم المقدسي سليمان البيطار قرارًا بالابعاد عن المسجد المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أمس المرابطة هنادي الحلواني من باب العمود وصادرت منها هاتفها النقال بعد احتجازها في غرفة المراقبة قبل إخلاء سبيلها.

كما جددت سلطات الاحتلال اليوم قرار إبعاد أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور عن الضفة الغربية مدة 4 أشهر.

وفي السياق، أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما على الأسير المقدسي يوسف أبو الهوى من بلدة الطور بالسجن لمدة 32 شهرًا.

كما مددت محكم الاحتلال اليوم توقيف الفتيين داوود الغول وفارس سرحان من بلدة سلوان حتى تاريخ 27 من الشهر الجاري.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي منجد خضر، بعد أن قضى شهرًا في سجون الاحتلال.