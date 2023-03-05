الاحتلال يحكم على 3 أسرى مقدسيين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، أحكاما قاسية بالسجن الفعلي بحق ثلاثة أسرى مقدسيين، بعدما أدانتهم بالضلوع في اعمال المقاومة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن محكمة الاحتلال حكمت على ثلاثة أسرى من عائلة جابر بالسجن الفعلي وفرضت على كل منهم غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

وأوضح، أن قاضي الاحتلال حكم على عمر عصام جابر بالسجن 6 سنوات، وشقيقه يوسف عصام جابر 9 سنوات، والأسير أشرف توفيق جابر 45 شهرًا.