عائلة شقيرات تفرغ محتويات منزلها في جبل المكبر بعد إخطار الاحتلال بهدمه

وطن: أفرغت عائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم السبت، محتويات منزلها، بعد تسلمها إخطارا من محكمة الاحتلال بهدمه، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد فراس شقيرات، بأن محكمة الاحتلال سلمت العائلة في الثاني من شباط الماضي، إخطارا بهدم منزلها بحجة البناء دون ترخيص، وأعطت العائلة مهلة لمدة 21 يوما لإفراغ محتوياته.

وأضاف شقيرات أن قرار الهدم يطال منزل يضم شقتين لشقيقين بمساحة 220 مترا، يؤويان 10 أنفار معظمهم من الأطفال.