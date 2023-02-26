الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في سلوان

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل الأسير المحرر صهيب الأعور، بحي عين اللوزة في بلدة سلوان، في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال احتجزت والد ووالدة الأسير الأعور في إحدى غرف المنزل، وعاثت خرابا فيه، بذريعة البحث عن أموال.

وكانت قوات الاحتلال، قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

يشار إلى أن سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم.