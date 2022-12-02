مستوطنون يهدمون جدراناً أثرية من فندق البتراء في القدس

وطن: هدم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، جدرانا أثرية من فندق البتراء قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جماعات من المستوطنين، يمهدون للاستيلاء على فندق البتراء وجعله مقراً لهم، من خلال عملية الهدم والاقتحام المتكررة للمكان.

يذكر ان فندق البتراء الواقع في ميدان "عمر بن الخطاب" قرب باب الخليل أحد أبواب المسجد الأقصى، مملوك لبطريركية الروم الارثوذكس، ومستأجر من قبل عائلة مقدسية، كما ان المنطقة التي يقع فيها فندق البتراء، تعتبر المدخل الرئيسي للوصول إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة من القدس.