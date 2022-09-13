الفصائل في غزة تدشن ممرا مائيًا من غزة لكسر الحصار

وطن: أعلنت الفصائل في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء عن تدشين ممر مائي من قطاع غزة كسرا للحصار الإسرائيلي المفروض، كما طالبت بحق الفلسطينيين بالغاز الطبيعي من الحقول المقابلة لساحل القطاع.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات فصائلية وشعبية ومجتمعية بميناء غزة؛ رفضًا للحصار الإسرائيلي وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.

وقال عضو المكتب السياسي بحركة حماس سهيل الهندي إنه "لا يخفى على العالم ما يعيشه قطاع غزة من فقر ومعاناة إنسانية ولا تزال عشرات الآلاف من الأسر بدون دخل أو مصدر رزق يعينها على العيش الكريم، ولا يزال العدو يحرم القطاع من حقوقه وثرواته".

وأكد الهندي أن شعبنا لن يتنازل عن حقه في ثرواتنا الطبيعية والغاز، وحقه في ممر مائي يربط غزة بالعالم.

وأضاف "فالأرض أرضنا والبحر بحرنا، على العدو أن يقرأ رسائلنا جيدا، ولن تعجز المقاومة في كافة الساحات عن الدفاع عن شعبنا وقدسنا ومقدرات شعبنا وحقوقنا".

ودعا الهندي المجتمع الدولي لممارسة دورهم في لجم الاحتلال الذي يزعزع الاستقرار بالمنطقة، ونقول إن "صمتكم عن ممارسات الاحتلال في القدس والاقصى والضفة والحصار والعدوان على غزة وسلب حقوق شعبنا في الغاز والممر المائي سيؤدي إلى انفجار بالمنطقة".

وطالب المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بواجباتها لممارسة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة، والتأكيد على أحقية الفلسطينيين باستغلال مقدراتهم وثرواتهم الطبيعية وعلى رأسهم الغاز والممر البحري.

وشدد الهندي على أن المقاومة هي الطريق الأقصر لدحر الاحتلال، وإن مشاريع التسوية لن تجلب لشعبنا سوى الاستيطان والتهويد والعدوان والتفريط بالحقوق والثوابت.

وقال إن "المقاومة على جهوزية واستعداد للدفاع عن شعبنا ومقدساته وحقوقه وثوابته؛ كما أنها جاهزة لمواجهة أي سلوك عدواني ضد حركة السفن والأفراد عبر ممر مائي يربطها بين غزة والعالم".

وحذر الهندي الاحتلال "من ارتكاب أي سلوك أو حماقة تمنع حرية شعبنا في الحركة والتنقل، وتحذره من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا فحقنا في غاز غزة وحقول على شواطئها سنحميها بالنار والبارود".

وخلال الفعالية أطلقت المقاومة عدة طائرات مسيرات للمقاومة الفلسطينية في سماء ميناء غزة غزة بالتزامن مع انطلاق مراكب الحرية للمطالبة بالممر المائي وكسر الحصار.

ودعا الهندي "أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة المحتلة للرباط بالأقصى والدفاع عن باحاته الشريفة ومواجهة زعران المستوطنين وجنود الاحتلال وألاّ يسمحوا له بتدنيسه واقتحامه".