الاحتلال يعتقل مواطنين بعد اعتداء مستوطنين على قاطفي زيتون في مسافر يطا

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنين اثنين، عقب اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مزارعين من عائلة النجار، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وحاولت منعهم من إكمال القطاف، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، واعتقلت كلا من محمد ربحي النجار، وجمال يوسف النجار.

وشهدت مناطق جنوب الخليل، اليوم، خاصة مسافر يطا، سلسلة اعتداءات مماثلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين، وسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون ومعدات زراعية وأموال.