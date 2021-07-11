وزير العمل نصري أبو جيش يعلن استمراره في الحكومة بعد رفض رئيس الوزراء استقالته منها

وطن: أعلن وزير العمل نصري أبو جيش استمراره في منصبه، بعد رفض رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته للمرة الثانية.

وكتب أبو جيش على صفحته في "فيسبوك" مساء اليوم الأحد، "الآن انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني اعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والاهداف النبيلة التي آمنت بها".

وكان حزب الشعب الذي ينتمي له وزير العمل، قرر في 27 من الشهر الماضية الانسحاب من الحكومة لفشلها حماية الحريات العامة، على خلفية مقتل الناشط نزار بنات، ودعا الحزب الحكومة لتقديم استقالتها، للمزيد اضغط هنا