إصابة مراسلة "واشنطن بوست" هايدي ليفين في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق رام الله

رام الله – وطن للأنباء: أُصيبت مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" هايدي ليفين (63 عاما) بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح شرق رام الله، أسفر أيضا عن إصابة مواطن بالرصاص الحي ومواطنين آخرين بالضرب، في هجوم وقع بحماية قوات الاحتلال.

ونُقلت ليفين إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، بعدما اعتدى عليها مستوطنون أثناء تغطيتها قطف الزيتون في القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء الضرب خلال الهجوم، إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما، وشاب يبلغ 40 عاما، ونقلتهما إلى المستشفى.

كما أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في الفخذ، إلى جانب إصابة الصحفية الأجنبية جراء اعتداء المستوطنين عليها.

وهاجمت مجموعات كبيرة من المستوطنين قاطفي الزيتون في المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقت أشجار زيتون، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، في محاولة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.